Yıldız Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Sivas'ta başladı

Yıldız Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, 30 ilden 400 sporcunun katılımıyla Sivas'ta başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Halter Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen şampiyonaya, 4 Eylül Spor Salonu ev sahipliği yapıyor.

Geçit töreniyle başlayan programda konuşan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Sivas'ın birçok spor dalında şampiyon çıkardığını belirtti.

Ünlü, bunun hem Türk sporu hem de Türk ailesi için önemli olduğunu dile getirerek, "Bugün burada yarışacak bu gençlerimiz, 2028 ve 2032 olimpiyatlarının temel taşlarından olacaktır." dedi.