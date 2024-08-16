Ulaş'ta Yaz Kur'an kursu sona erdi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaz Kur'an kursu sona erdi.

Ulaş Gölü mesire alanında belediye ait kıl çadırda açılan yaz Kur'an kursları için kapanış programı düzenlendi.

Program Kur'anı Kerim tilavetiyle başladı.

Törende konuşan İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, en büyük isteklerinin, çocukları ve gençleri en iyi şekilde yetiştirmek olduğunu belirterek, "Milli ve manevi değerlerle gençlerimizi geleceğe hazırlamak istiyoruz. Bunun için gerek camilerimizde gerekse Kur'an kurslarımızda sizleri en güzel şekilde donatmak için gayret eden hocalarımıza gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.