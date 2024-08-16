Sivas'ta havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu kurtarıldı
Sivas'ta havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye ekibi kurtardı.
Sivas'ta havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye ekibi kurtardı.
Kılavuz Mahallesi'nde bir apartmanın havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini fark edenler itfaiyeye haber verdi.
Apartmana gelen ekip, özel aparatlarla kediyi havalandırma boşluğundan almaya çalıştı. Bu sırada yavru apartmanın ikinci katından birinci katına düştü.
Ekip, duvarda delik açarak kedi yavrusunu havalandırma boşluğundan çıkardı.
Kedi, kontrollerinin ardından salıverildi.
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