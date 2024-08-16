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        Sivas'ta havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu kurtarıldı

        Sivas'ta havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye ekibi kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 20:40 Güncelleme: 16.08.2024 - 20:40
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        Sivas'ta havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu kurtarıldı
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        Sivas'ta havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye ekibi kurtardı.

        Kılavuz Mahallesi'nde bir apartmanın havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini fark edenler itfaiyeye haber verdi.

        Apartmana gelen ekip, özel aparatlarla kediyi havalandırma boşluğundan almaya çalıştı. Bu sırada yavru apartmanın ikinci katından birinci katına düştü.

        Ekip, duvarda delik açarak kedi yavrusunu havalandırma boşluğundan çıkardı.

        Kedi, kontrollerinin ardından salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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