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        Sivasspor, Jan Bieganski'yi transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Polonyalı futbolcu Jan Bieganski'yi renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 23:06 Güncelleme: 16.08.2024 - 23:09
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        Sivasspor, Jan Bieganski'yi transfer etti
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Polonyalı futbolcu Jan Bieganski'yi renklerine bağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 21 yaşındaki ön libero Jan Bieganski ile anlaştı.

        Sivas'a gelen Bieganski, Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 3 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

        Polonya'da 4 Aralık 2002'de dünyaya gelen Jan Bieganski, futbola GKS Tychy altyapısında başladı.

        Bieganski, geçen sezon Lechia Gdansk forması giydi.

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