Sivasspor, Jan Bieganski'yi transfer etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Polonyalı futbolcu Jan Bieganski'yi renklerine bağladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Polonyalı futbolcu Jan Bieganski'yi renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 21 yaşındaki ön libero Jan Bieganski ile anlaştı.
Sivas'a gelen Bieganski, Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 3 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Polonya'da 4 Aralık 2002'de dünyaya gelen Jan Bieganski, futbola GKS Tychy altyapısında başladı.
Bieganski, geçen sezon Lechia Gdansk forması giydi.
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