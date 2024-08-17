Sivasspor'dan Rey Manaj açıklaması
Sivasspor Kulübü, adı son günlerde transferde birçok takımla anılan Rey Manaj hakkında açıklama yaptı.
Sivasspor Kulübü, adı son günlerde transferde birçok takımla anılan Rey Manaj hakkında açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Rey Manaj'ın transfer olacağı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:
"Son günlerde basında ve sosyal medyada futbolcumuz Rey Manaj'ın transferi hakkında çıkan asılsız haberlere istinaden, camiamızı ve kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur. Rey Manaj ile ilgili hiçbir kulüpten resmi bir transfer teklifi gelmemiştir. Taraftarlarımızdan ve spor kamuoyundan, yalnızca resmi kanallarımızdan yapılan açıklamalara itibar etmelerini rica ediyoruz."
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