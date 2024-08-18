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        Sivas'ta dağ motosikletiyle çukura düşen kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

        Sivas'ta dağ motosikletiyle gezintiye çıkan ve çukura düşerek yaralanan kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 17:09 Güncelleme: 18.08.2024 - 18:05
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        Sivas'ta dağ motosikletiyle çukura düşen kişiyi AFAD ekipleri kurtardı
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        Sivas’ta dağ motosikletiyle gezintiye çıkan ve çukura düşerek yaralanan kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Arkadaşlarıyla gezintiye çıkan S.K, dağ motosikletiyle Serpincik köyü yakınlarında çukura düştü.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Araçla ulaşım sağlamayan bölgeye arazi aracıyla giden AFAD ekibi, ayağı kırılan S.K'yi ambulansın bulunduğu yere taşıdı.

        Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.K, tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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