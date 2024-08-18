Sivas'ta dağ motosikletiyle çukura düşen kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sivas’ta dağ motosikletiyle gezintiye çıkan ve çukura düşerek yaralanan kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

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