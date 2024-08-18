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        Sivas'ta sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı'na ve dini değerlere hakaret eden kişi tutuklandı

        Sivas'ta sosyal medya üzerinden İslam'a, dini değerlere ve Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapan şahıs tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 21:51 Güncelleme: 18.08.2024 - 22:38
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        Sivas'ta sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı'na ve dini değerlere hakaret eden kişi tutuklandı
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        Sivas'ta sosyal medya üzerinden İslam'a, dini değerlere ve Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapan şahıs tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden yapılan denetimler sonucu Sivas'ta yaşayan B.G'nin "uyuşturucu madde özendirme, Cumhurbaşkanı'na ve dini değerlere hakaret" edici paylaşımlar yaptığını tespit etti.

        Narkotik Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri B.G'yi gözaltına aldı.

        B.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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