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        Ulaş'ta Kur'an kursu öğrencileri "iyilik kumbarasına" yoğun ilgi gösterdi

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde İlçe Müftülüğü din görevlilerinin başlattıkları "iyilik kumbarasına" öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 16:30 Güncelleme: 19.08.2024 - 16:33
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        Ulaş'ta Kur'an kursu öğrencileri "iyilik kumbarasına" yoğun ilgi gösterdi
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde İlçe Müftülüğü din görevlilerinin başlattıkları "iyilik kumbarasına" öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

        İyilik kumbarasının açılış programına katılan Ulaş İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarda iyilik farkındalığı oluşturacak örnek bir çalışma yaptıklarını söyledi.

        İçli, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çocuklarımız günlük yaşamlarında anne, baba ailelerine, çevreye ve hayvanlara karşı yapmış oldukları güzel davranışları ve yardımları bir kağıda ad ve soyadlarıyla birlikte yazarak Merkez camisi içerisinde bulunan iyilik kumbarasına atıyorlar. Daha sonra kumbara çocukların huzurunda açılarak en fazla iyilik puanı alan öğrencilere Kuran-ı Kerim ve forma hediye edilecek." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

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