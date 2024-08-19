Suşehri'nde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD, Suşehri İtfaiyesi ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin de katılımıyla ilçede bulunan bir metruk binada tatbikat gerçekleştirildi.

Kurtarma birimi ile gönüllülerden oluşan ekiplerin yer aldığı tatbikatta, senaryo gereği enkaz altında kalanlar ile binada mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Tatbikat sonunda açıklama yapan Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, Marmara Depremi'nin 25. yılında hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andıklarını ifade ederek, böylesi üzücü afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ettiklerini belirtti.