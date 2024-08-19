Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Suşehri'nde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 16:35 Güncelleme: 19.08.2024 - 17:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suşehri'nde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        AFAD, Suşehri İtfaiyesi ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin de katılımıyla ilçede bulunan bir metruk binada tatbikat gerçekleştirildi.

        Kurtarma birimi ile gönüllülerden oluşan ekiplerin yer aldığı tatbikatta, senaryo gereği enkaz altında kalanlar ile binada mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

        Tatbikat sonunda açıklama yapan Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, Marmara Depremi'nin 25. yılında hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andıklarını ifade ederek, böylesi üzücü afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ettiklerini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Powell: Politikamızı ayarlama vakti geldi
        Powell: Politikamızı ayarlama vakti geldi
        Galatasaray, Javi Galán’ı gündemine aldı
        Galatasaray, Javi Galán’ı gündemine aldı
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        KADES'i duyunca eşini defalarca bıçakladığı ortaya çıktı
        KADES'i duyunca eşini defalarca bıçakladığı ortaya çıktı
        23 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        23 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        İzmir'de metro çatlakları!
        İzmir'de metro çatlakları!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Türkiye İş Bankası Müzesi yeni yüzüyle kapılarını açıyor
        Türkiye İş Bankası Müzesi yeni yüzüyle kapılarını açıyor
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı! Türkiye dahil 7 ülkede araştırmalar başlatıldı
        Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı! Türkiye dahil 7 ülkede araştırmalar başlatıldı
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Barıştılar
        Barıştılar
        Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar!
        Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar!
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Dursun Özbek'ten açıklamalar
        Dursun Özbek'ten açıklamalar
        Üniversiteler yapay zekaya hazır mı?
        Üniversiteler yapay zekaya hazır mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Sivas'ta devrilen traktördeki 4 kişi yaralandı
        Sivas'ta devrilen traktördeki 4 kişi yaralandı
        Otobüste kalp krizi geçirdi; o onlar kamerada
        Otobüste kalp krizi geçirdi; o onlar kamerada
        Suşehri'nde yaz akşamları etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi
        Suşehri'nde yaz akşamları etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi
        Sivas'ta pastırma üretimi yapan iş yerleri denetlendi
        Sivas'ta pastırma üretimi yapan iş yerleri denetlendi
        Sivas'ta anız yangınında yaklaşık 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü
        Sivas'ta anız yangınında yaklaşık 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'u konuk edecek
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'u konuk edecek