Sivasspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

Bellona Kayserispor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından sürat koşuları yapan ve dar alan çalışması uygulayan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada oynanan maçla idmanı tamamladı.

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