Suşehri'nde hayırseverler tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı.
İlçeye bağlı Yürekli köyünde, hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan caminin açılışında konuşan Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, hayırseverlere teşekkür etti.
Yıldız, "Camide namaz kılındıkça, burada bir tuğlası olan herkes bundan nasiplenmeye devam edecektir. Burada maddi manevi emeği geçen bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.
Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ise caminin yapılmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti.
Programa, Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, İl Müftü Yardımcısı Behçet Koçak, İlçe Jandarma Komutanı Osman Tuncer, İlçe Müftüsü Adem Yılmaz ve ilçe protokolü katıldı.
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