Suşehri'nde hayırseverler tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı.

İlçeye bağlı Yürekli köyünde, hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan caminin açılışında konuşan Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, hayırseverlere teşekkür etti.

Yıldız, "Camide namaz kılındıkça, burada bir tuğlası olan herkes bundan nasiplenmeye devam edecektir. Burada maddi manevi emeği geçen bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ise caminin yapılmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti.