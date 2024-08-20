Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Suşehri'nde hayırseverler tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 10:22 Güncelleme: 20.08.2024 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suşehri'nde hayırseverler tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı.

        İlçeye bağlı Yürekli köyünde, hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan caminin açılışında konuşan Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, hayırseverlere teşekkür etti.

        Yıldız, "Camide namaz kılındıkça, burada bir tuğlası olan herkes bundan nasiplenmeye devam edecektir. Burada maddi manevi emeği geçen bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

        Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ise caminin yapılmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

        Programa, Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, İl Müftü Yardımcısı Behçet Koçak, İlçe Jandarma Komutanı Osman Tuncer, İlçe Müftüsü Adem Yılmaz ve ilçe protokolü katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar!
        Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar!
        Yürek yakan kaza! Demans hastası yaşlı kadına tren çarptı
        Yürek yakan kaza! Demans hastası yaşlı kadına tren çarptı
        Fatih Özkan özür diledi!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Öğretmenler odasındaki saldırıda iddianame!
        Öğretmenler odasındaki saldırıda iddianame!
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Çocuklar ve doğmamış bebekler için büyük tehlike
        Çocuklar ve doğmamış bebekler için büyük tehlike
        "Marmara'da tsunamiyi tetikleyecek çukurlar var!"
        "Marmara'da tsunamiyi tetikleyecek çukurlar var!"
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Özür diledi iddiası!
        Özür diledi iddiası!
        Dilan Polat'tan ilk fotoğraf! Sıla Doğu: Toparlanacaksın kardeşim
        Dilan Polat'tan ilk fotoğraf! Sıla Doğu: Toparlanacaksın kardeşim
        Evlendiler
        Evlendiler
        Biden ağlayarak bıraktı
        Biden ağlayarak bıraktı
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Sicilya açıklarında batan lüks teknedeki İngiliz milyarder ve kızı aranıyor
        Sicilya açıklarında batan lüks teknedeki İngiliz milyarder ve kızı aranıyor
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor
        Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor
        Blinken: Netanyahu teklifimizi kabul etti
        Blinken: Netanyahu teklifimizi kabul etti
        Aile Sağlığı Merkezlerinde bulundurulma zorunluluğu var, kullanan yok
        Aile Sağlığı Merkezlerinde bulundurulma zorunluluğu var, kullanan yok

        Benzer Haberler

        Yüzde 100 engelli, geliri yüksek olduğu için bakımevine giremiyor
        Yüzde 100 engelli, geliri yüksek olduğu için bakımevine giremiyor
        Sivasspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı
        Sivasspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı
        Suşehri'nde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
        Suşehri'nde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
        Ulaş'ta Kur'an kursu öğrencileri "iyilik kumbarasına" yoğun ilgi gösterdi
        Ulaş'ta Kur'an kursu öğrencileri "iyilik kumbarasına" yoğun ilgi gösterdi
        Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanına ve dini değerlere hakaretten tutukla...
        Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanına ve dini değerlere hakaretten tutukla...
        Sivas'ta sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı'na ve dini değerlere hakaret...
        Sivas'ta sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı'na ve dini değerlere hakaret...