Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Ulaş Kaymakamı Zafer'den köy ziyaretleri

        Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, Gürpınar, Başçayır, Yukarıada ve Demircilik köylerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 14:57 Güncelleme: 20.08.2024 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ulaş Kaymakamı Zafer'den köy ziyaretleri
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, Gürpınar, Başçayır, Yukarıada ve Demircilik köylerini ziyaret etti.

        Köy muhtarları ve vatandaşlar tarafından karşılanan Zafer, muhtarlardan köylerdeki çalışmalar hakkında bilgi alarak vatandaşların taleplerini dinledi.

        Köyde yaşayan vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirten Zafer, "Güvenlik, sosyal yardım, eğitim, sağlık ve yaşam standartlarının iyileştirilmesine yönelik yatırımlar artarak devam ediyor. Devlet olarak vatandaşlarımıza kamu hizmetini eşit, etkin ve verimli bir şekilde sunmak görevimizdir." dedi.

        Ziyaretten duydukları memnuniyetlerini dile getiren muhtarlar ve vatandaşlar, Zafer'e teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı
        Türkiye Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı
        Icardi, Hagi'nin rekoruna göz dikti!
        Icardi, Hagi'nin rekoruna göz dikti!
        Biden ile Netanyahu görüştü
        Biden ile Netanyahu görüştü
        Arda Güler bombası! Geri mi dönüyor?
        Arda Güler bombası! Geri mi dönüyor?
        Rahmi Koç: Ya odacı olurdum ya çaycı
        Rahmi Koç: Ya odacı olurdum ya çaycı
        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!
        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!
        İtalya'dan flaş iddia!
        İtalya'dan flaş iddia!
        Tabuttan ses geldi, hastaneye götürüldü
        Tabuttan ses geldi, hastaneye götürüldü
        9 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        9 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Oğlunun cesedini iki ay evde saklamış
        Oğlunun cesedini iki ay evde saklamış
        Özbek ve Batum arasında sert tartışma!
        Özbek ve Batum arasında sert tartışma!
        İTO Başkanından yabancı çalışan açıklaması
        İTO Başkanından yabancı çalışan açıklaması
        "Turizm sorunları dertsiz tasasız aşar"
        "Turizm sorunları dertsiz tasasız aşar"
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        BES hisse fonları borsayı katladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı

        Benzer Haberler

        Türkiye Güreş Federasyonu başkan adayı Taha Akgül, Sivas'ta güreşçilerle bu...
        Türkiye Güreş Federasyonu başkan adayı Taha Akgül, Sivas'ta güreşçilerle bu...
        Sivasspor'da, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıkları başladı
        Sivasspor'da, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıkları başladı
        Sivas'ta tren kazası tatbikatı, gerçeği aratmadı
        Sivas'ta tren kazası tatbikatı, gerçeği aratmadı
        Sivas'ta traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Sivas'ta traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Sivas'ta tren kazası tatbikatı yapıldı
        Sivas'ta tren kazası tatbikatı yapıldı
        Gürün'de 85 deprem konutu gelecek yıl teslim edilecek
        Gürün'de 85 deprem konutu gelecek yıl teslim edilecek