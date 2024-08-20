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        Suşehri ilçesine AFAD Acil Durum Müdahale Merkezi kurulacak

        Sivas'ın Suşehri ilçesine, AFAD Acil Durum Müdahale Merkezi kurulacağı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 15:09 Güncelleme: 20.08.2024 - 15:12
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        Suşehri ilçesine AFAD Acil Durum Müdahale Merkezi kurulacak
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        Sivas'ın Suşehri ilçesine, AFAD Acil Durum Müdahale Merkezi kurulacağı belirtildi.

        Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, yaptığı açıklamada, Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti belediye ait 5 bin 100 metrekare alanın AFAD Acil Durum Müdahale Merkezi kurulması için verildiğini söyledi.

        Merkezin çevre ilçeler dahil 10 ilçeye hizmet vereceğini ifade eden Kayaoğlu, "Önemli bir kuruluşun ilçemize kazandırılmasında emeği geçen devlet büyüklerimize ilçem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Belediye olarak da bizler bu konuda her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

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