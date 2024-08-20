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        Sivas'ta aracıyla drift yapan sürücüye 38 bin 672 lira ceza

        Sivas'ta polis ekipleri, aracıyla drift yapan sürücüye 38 bin 672 lira ceza uyguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 15:11 Güncelleme: 20.08.2024 - 15:20
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        Sivas'ta aracıyla drift yapan sürücüye 38 bin 672 lira ceza
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        Sivas’ta polis ekipleri, aracıyla drift yapan sürücüye 38 bin 672 lira ceza uyguladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda makas atan ve drift yapan aracı tespit etti.

        Kamera kayıtlarından belirlenen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

        Sürücüye 38 bin 672 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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