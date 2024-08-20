Sivas'ta çıkan yangında 40 dönümlük buğday tarlası zarar gördü
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir tarlada çıkan yangında, 40 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir tarlada çıkan yangında, 40 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Maksutlu köyü Kayaaltı mevkisindeki tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına, itfaiye ekipleri ve İlçe Özel İdare Müdürlüğü'ne ait iş makineleri müdahale etti.
Yaklaşık 40 dönümlük buğday ekili alanda zarar oluştu.
Yangın sırasında yabani hayvanların kaçış anı da itfaiye ekipleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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