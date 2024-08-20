Sivas'ta çıkan yangında 40 dönümlük buğday tarlası zarar gördü

Yangın sırasında yabani hayvanların kaçış anı da itfaiye ekipleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına, itfaiye ekipleri ve İlçe Özel İdare Müdürlüğü'ne ait iş makineleri müdahale etti.

İlçeye bağlı Maksutlu köyü Kayaaltı mevkisindeki tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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