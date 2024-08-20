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        Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan Manaj açıklaması:

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, futbolcuları Rey Manaj'a Türkiye'den 2 büyük kulübün ilgisi olduğunu ve onlarla görüştüklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 21:10 Güncelleme: 20.08.2024 - 21:10
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        Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan Manaj açıklaması:
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, futbolcuları Rey Manaj'a Türkiye'den 2 büyük kulübün ilgisi olduğunu ve onlarla görüştüklerini belirtti.

        Uygun, kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin yeniden başladığını ve herkesin yeni bir takım kurmaya çalıştığını söyledi.

        Kayserispor deplasmanından 3 puanla döndükleri için mutlu olduklarını aktaran Uygun, "Kayserispor da elindeki kadroyu korumaya çalışıyor. Bununla beraber transfer yasakları da vardı. Bazı zaaflar yaşıyorlar. Türk futboluna 15 yıl damga vurmuş Burak Yılmaz'ın antrenörlük deneyiminde 2. sezonu. İyi bir takıma karşı deplasmanda galip gelmek bizim adımıza mutluluk verici." diye konuştu.

        Sivasspor'dan 17 kişinin gittiğini, bunun yerine 4 ismin geldiğini dile getiren Uygun, şunları kaydetti:

        "Transfer bitene kadar 2-3 arkadaş daha alıp altyapıdaki genç yeteneklerimizle adapte edeceğiz. Güzel bir kaynaştırma yapıp, ligi forse edip oyun anlayışını, mantalitesini, felsefesini, taktik oyunlarını iyi yapabilen bir takımı sevenlerine izleteceğiz. Takımdan belki 1-2 kişi gitmek isteyebilir. Gelen arkadaşlardan dolayı yabancı arkadaşlardan mutsuz olanlar olabilir. Menig ve Poungouras gibi arkadaşlara farklı teklifler var. Onları da süreç içerisinde değerlendireceğiz."

        Uygun, Rey Manaj'a Türkiye'den 2 büyük kulübün ilgisi olduğunu belirterek, "Onlarla da görüşüyoruz. Suudi ligi ile de görüşmeler devam ediyor. İstediğimiz rakamlar ve pozisyonlar olursa o zaman yönetimimiz değerlendirir. Ben kendisini kalacak gibi en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyorum. Antrenman eksiğine rağmen bize 2 maçta iyi katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

        Hafta sonu ikas Eyüpspor ile yapacakları maçın zorlu geçeceğini ifade eden Uygun, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Arda Turan kardeşimize antrenörlük hayatında başarılar diliyorum. Kendisi dünya çapında kulüplerde oynayarak Türkiye'nin gururu oldu. Çok kaliteli bir insandır. Kendisini severim. Türk futboluna çok güzel hizmetler etmişti. Ona da antrenörlük hayatında başarılar diliyorum. Eyüpspor, iyi bir takım. Son maçta da bunu fazlasıyla gösterdiler. Zor bir maç. Kendi evimizde, kendi seyircimiz önünde kazanan taraf olup taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz."

        - Antrenman

        Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından sürat çalışmaları yapan ve dar alanda oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada maçla idmanı tamamladı.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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