Sivas'ta spor yapmak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan yaşlı adam kurtarıldı

Arama üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve İmranlı Arama ve Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde spor yapmak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan yaşlı adam, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

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