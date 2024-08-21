Sivas'ta spor yapmak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan yaşlı adam kurtarıldı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde spor yapmak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan yaşlı adam, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.
Sivas'ın İmranlı ilçesinde spor yapmak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan yaşlı adam, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.
S.A. (68), spor yapmak amacıyla Söğütlü köyü yakınlarındaki kayalıklara tırmandı.
Bir süre sonra kayalıklarda mahsur kalan S.A, acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi.
Arama üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve İmranlı Arama ve Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından yaşlı adam mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
S.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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