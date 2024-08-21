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        Sivas'ta spor yapmak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan yaşlı adam kurtarıldı

        Sivas'ın İmranlı ilçesinde spor yapmak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan yaşlı adam, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 10:48 Güncelleme: 21.08.2024 - 10:48
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        Sivas'ta spor yapmak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan yaşlı adam kurtarıldı
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        Sivas'ın İmranlı ilçesinde spor yapmak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan yaşlı adam, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

        S.A. (68), spor yapmak amacıyla Söğütlü köyü yakınlarındaki kayalıklara tırmandı.

        Bir süre sonra kayalıklarda mahsur kalan S.A, acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi.

        Arama üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve İmranlı Arama ve Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından yaşlı adam mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

        S.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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