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        Şarkışla'daki trafik kazasında sürücü yaralandı, 14 koyun telef oldu

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 14 koyun telef oldu, sürücü ise yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 09:27 Güncelleme: 22.08.2024 - 10:11
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        Şarkışla'daki trafik kazasında sürücü yaralandı, 14 koyun telef oldu
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 14 koyun telef oldu, sürücü ise yaralandı.

        H.S. (35) idaresindeki 58 NR 542 plakalı hafif ticari araç, Cemel beldesi yakınlarında yolun karşısına geçen koyun sürüsüne çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 14 koyun da telef oldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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