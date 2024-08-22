Şarkışla'daki trafik kazasında sürücü yaralandı, 14 koyun telef oldu

Kazada yaralanan sürücü Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 14 koyun da telef oldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 14 koyun telef oldu, sürücü ise yaralandı.

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