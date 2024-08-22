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        Zara Ziraat Odası Başkanı Şimşek, köy ziyaretlerinde bulundu

        Sivas'ın Zara ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, köy ziyaretlerinde üreticilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 13:12 Güncelleme: 22.08.2024 - 13:16
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        Zara Ziraat Odası Başkanı Şimşek, köy ziyaretlerinde bulundu
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        Sivas'ın Zara ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, köy ziyaretlerinde üreticilerle bir araya geldi.

        Akdeğirmen, Karahasan, Korkut, Danışık, Girit, Kızılkale, Dipsizgöl, Çaylı, Çandır, Sucak köylerini ziyaret eden Şimşek, muhtarlar ve çiftçilerle bir araya gelerek tarım ve hayvancılıkla ilgili görüşmeler gerçekleştirdi.

        Uzun yıllardır köyleri gezdiklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

        "O günden bugüne hiç ekim, biçim, dikim yapılmamış arazilerin hala aynı şekilde olduğunu gördüm. Devlet desteklemeleriyle tarımsal faaliyetler desteklenmektedir. Yonca, nohut ekimleri yapılarak bu araziler ülke ve ilçe ekonomisine ve tarımına kazandırılmalıdır. 30-35 yıldır sürülmemiş arazilerin varlığı milli zarardır. Köylerimizin konumlandığı tepelerde tatlı badem, çam, ardıç, iğde, akasya fidanları, tohumlarıyla ağaçlandırma seferberliği yapılmalıdır. Eğimli ve düz arazilerin bir şekilde işlenmesi ve tarıma kazandırılması çok önemlidir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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