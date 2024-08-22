Sivasspor, Samuel Moutoussamy'i transfer etti

Paris'te 12 Ağustos 1996'da dünyaya gelen Samuel Moutoussamy, futbola ACBB altyapısında başladı. Ardından Montrouge FC, Lyon ve Fortuna Sittard forması giyen Moutoussamy, geçen sezon ise Nantes'ta görev yapmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Samuel Moutoussamy ile anlaştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.