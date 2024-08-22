Sivas'ta mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede fabrikanın bir bölümünü kapladı.

Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında çıkan yangın fabrikada hasara neden oldu.

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