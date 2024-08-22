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        Sivasspor'un yeni transferi Samuel Moutoussamy sağlık kontrolünden geçti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un yeni transferi Samuel Moutoussamy, sağlık kontrolünden geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 18:15 Güncelleme: 22.08.2024 - 18:19
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        Sivasspor'un yeni transferi Samuel Moutoussamy sağlık kontrolünden geçti
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un yeni transferi Samuel Moutoussamy, sağlık kontrolünden geçti.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan orta saha oyuncusu Samuel Moutoussamy'nin sağlık kontrolleri Sivas Medicana Hastanesinde gerçekleştirildi.

        İlk olarak kan tetkikleri yapılan oyuncu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

        Sporcunun sağlık kontrolleri, radyoloji ve kardiyak testi ile tamamlandı.

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