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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'u konuk edecek

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında İkas Eyüpspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 10:13 Güncelleme: 23.08.2024 - 10:13
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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'u konuk edecek
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında İkas Eyüpspor ile karşılaşacak.

        BG Grup 4 Eylül Stadı'ndaki müsabaka, saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

        Sivasspor, bugün basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girecek.

        Kırmızı-beyazlı ekipte, Uğur Çitçi kırmızı kart cezası, Queensy Menig ve Alaaddin Okumuş sakatlıkları nedeniyle Eyüpspor karşısında forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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