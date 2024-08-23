Sivasspor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'u konuk edecek
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında İkas Eyüpspor ile karşılaşacak.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında İkas Eyüpspor ile karşılaşacak.
BG Grup 4 Eylül Stadı'ndaki müsabaka, saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Sivasspor, bugün basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girecek.
Kırmızı-beyazlı ekipte, Uğur Çitçi kırmızı kart cezası, Queensy Menig ve Alaaddin Okumuş sakatlıkları nedeniyle Eyüpspor karşısında forma giyemeyecek.
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