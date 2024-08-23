Sivas'ta pastırma üretimi yapan iş yerleri denetlendi

Sivas'ın coğrafi işaretli ürünlerinden Sivas pastırması üretimi yapan iş yerleri denetlendi.

Sivas Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada, Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret alarak tescillenen Sivas pastırmasının üretimini yapan iş yerlerinin denetlendiği belirtildi.

Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, Sivas pastırmasının çok önemli bir yöresel lezzet olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Coğrafi işaretli ürünler yöreye dokunacak bir kalkınma sistemidir. Yöresel ürünlerin Avrupa'da yaklaşık 60 milyar avro civarında bir pazarı vardır. Bizim de amacımız, bu pazara ilimizdeki yöresel ürünleri çıkarabilmek ve Sivas olarak pay alabilmek. Sivas Pastırmasına da Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret tescili almak için profesyonel bir ekiple protokol imzalayarak çalışmalarımıza başladık. Bugün yapılan denetimlerde, tescilli ürünümüz Sivas pastırmasının kalite yönünden sürdürülebilirliğinin sağlanması, öz şeklinin korunarak gelecek nesillere aktarılması, ürünün kalitesinin ve tanınmışlığının arttırılması açısından çok önemli. Yöresel ürün üreten firmalarımızı denetlemek, gözlemlemek ve bilgilendirmek için oluşturduğumuz denetim komisyonu tarafından ilimizdeki işletmelerde üretim, pazarlama, dağıtım ve satışı devam eden coğrafi işaretli ürünümüz Sivas pastırmasının üretim metoduna uygun bir şekilde yapılması ve coğrafi işaret amblemi kullanımı açısından denetimler gerçekleştirildi."