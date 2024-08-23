Suşehri'nde yaz akşamları etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaz akşamları etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.

Suşehri Belediyesinin organizasyonu, iş insanları ve esnafların desteğiyle ilçe meydanında düzenlenen konserde konuşan Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini söyledi.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Yıldız, "Devlet olarak bizler de her zaman halkımızın yanında olacağız ve olmaya devam edeceğiz. İlki düzenlenen yaz akşamları etkinliğinin tertip edilmesinde emeği olan Belediye Başkanımız Ahmet Ayhan Kayaoğlu başta olmak üzere tüm belediye personeline teşekkür ediyorum." dedi.