Sivas'ta devrilen traktördeki 4 kişi yaralandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
A.Ç. (68) yönetimindeki traktör, Aşağıakören köyü Maden mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile traktörde bulunan D.Ç. (64), S.D. (63) ve M.Ç. (54) yaralandı.
Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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