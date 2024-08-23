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        Sivas'ta halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu aile sağlığı merkezine yetiştirdi

        Sivas'ta özel halk otobüsü şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu aile sağlığı merkezine ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 18:01 Güncelleme: 23.08.2024 - 18:11
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        Sivas'ta halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu aile sağlığı merkezine yetiştirdi
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        Sivas'ta özel halk otobüsü şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu aile sağlığı merkezine ulaştırdı.

        Kent merkezindeki Bülbüller hattında S.Y. yönetimindeki 58 H 0171 plakalı özel halk otobüsüne binen S.T, bir süre sonra rahatsızlanarak oturduğu koltuktan düştü.

        Durumu fark eden halk otobüsü şoförü S.Y. yolcuyu güzergahı üzerinde bulunan Tuzlugöl Aile Sağlığı Merkezi'ne götürdü.

        Kalp krizi geçirdiği öğrenilen S.T'ye sağlık ekipleri otobüsün içerisinde uzun süre kalp masajı yaptı.

        Daha sonra ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılan S.T, tedavi altına alındı.

        Bu arada S.T'nin kalp krizi geçirdiği anlar ile diğer yolcuların yardıma koşması ve otobüsün içerisinde yaşanan panik, araç içi kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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