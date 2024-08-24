BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta konuştu:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Elbette ki problemlerimiz var ama inanın ki bu problemleri çözecek olan da yine Cumhur İttifakı'dır."

Partisinin İl Divan Kurulu Toplantısı ve çeşitli programlara katılmak için Sivas'a gelen Destici, Fatih Mahallesi'ndeki Gençlik ve Kültür Merkezi'nin açılışına katıldı.

Burada konuşan Destici, yarın Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü etkinliklerine Cumhur İttifakı olarak katılacaklarını söyledi.

Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlayacaklarını aktaran Destici, "953 yıldır buradayız. İçeriden ve dışardan pek çok saldırılara maruz kaldık. Ama Allah'ın yardımıyla hepsini püskürttük, hepsini defettik. Bugüne kadar bize saldıranlar şunu bilsinler ki bugüne kadar nasıl saldırıları sonuçsuz kalmışsa, bundan sonra da sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Dünya var oldukça Anadolu, Müslüman Türk'ün yurdu olacaktır." diye konuştu.

Türk milletinin 15 Temmuz'da hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını anımsatan Destici, darbe girişimi gecesi sokaklarda bir ittifak kurulduğunu, ilk sokağa çıkanların, darbeye karşı her türlü mücadeleyi ortaya koyanların bugün "Cumhur İttifakı" diye adlandırılan ittifakın mensupları olduğunu savundu. Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz'da darbeye karşı kurulduğunu belirten Destici, şöyle konuştu: "Sonra Türkiye bir sistem değişikliğine gitti. Çünkü darbe bize şunu gösterdi ki bu sistemle Türkiye istikrarlı bir şekilde yönetilemez. Her 10 yılda bir demokrasiye, milli iradeye müdahale var. İşte bunun olmaması için sistem değişikliği yapıldı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildi. Burada Cumhur İttifakı vücut buldu. Daha sonra birlikte 2018 seçimleri kazanıldı. Akabinde 2019 yerel seçimlerinde resmi olmasa da kısmi işbirlikleri yapıldı. 2023 seçimlerinde hem Cumhurbaşkanlığını hem de meclisin çoğunluğunu kazandı. Türkiye istikrarını korudu ve istikrarlı bir şekilde yoluna devam etti. Elbette ki problemlerimiz var ama inanın ki bu problemleri çözecek olan da yine Cumhur İttifakı'dır."

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de merkezin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Bu merkezlerin kıymetini içinde yaşayanların ve hizmetten yararlananların bileceğini belirten Güler, "Böyle değerli bir eserin, özelikle gençlik ve kültür başlığında hizmet vermesi çok değerli ve kıymetli. Özelikle günümüzde sosyal medyanın bu kadar yoğun olarak hayatımızı etkilediği bir dönemde gençlerimizin, çocuklarımızın ve kadınlarımızın hem sosyalleşme hem de bir arada bulunması açısından böyle bir merkezin kazandırılması çok önemli." ifadelerini kullandı.