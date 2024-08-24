BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta konuştu:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "DEM Parti ile iş yapan siyasi partiler Atatürkçü olduklarını iddia ediyorlar, Atatürk'ün çizgisinde olduklarını söylüyorlar. Bunların Atatürkçülüğü de yalan, Atatürkçülüğü de yok." dedi.

Partisinin Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'ndaki Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılan Destici, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son zamanlarda yaşanan savaşlar nedeniyle bölgesinde güçlü olmak zorunda olduğunu söyledi.

Güçlü olmanın da ülkenin birliğini, varlığını bozmak isteyenlere fırsat vermemekten geçtiğini aktaran Destici, eline silah almış ve 40 yıldan fazladır devlete baş kaldırmış teröristlere "dur" demek gerektiğini ifade etti.