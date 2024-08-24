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        BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "DEM Parti ile iş yapan siyasi partiler Atatürkçü olduklarını iddia ediyorlar, Atatürk'ün çizgisinde olduklarını söylüyorlar. Bunların Atatürkçülüğü de yalan, Atatürkçülüğü de yok." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 19:41 Güncelleme: 24.08.2024 - 19:41
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        BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta konuştu:
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "DEM Parti ile iş yapan siyasi partiler Atatürkçü olduklarını iddia ediyorlar, Atatürk'ün çizgisinde olduklarını söylüyorlar. Bunların Atatürkçülüğü de yalan, Atatürkçülüğü de yok." dedi.

        Partisinin Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'ndaki Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılan Destici, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son zamanlarda yaşanan savaşlar nedeniyle bölgesinde güçlü olmak zorunda olduğunu söyledi.

        Güçlü olmanın da ülkenin birliğini, varlığını bozmak isteyenlere fırsat vermemekten geçtiğini aktaran Destici, eline silah almış ve 40 yıldan fazladır devlete baş kaldırmış teröristlere "dur" demek gerektiğini ifade etti.

        DEM Parti ile işbirliği yapanları eleştiren Destici, şunları kaydetti:

        "DEM Parti ile iş yapan siyasi partiler Atatürkçü olduklarını iddia ediyorlar, Atatürk'ün çizgisinde olduklarını söylüyorlar. Bunların Atatürkçülüğü de yalan, Atatürkçülüğü de yok. Tıpkı milliyetçiliklerinin yalan olduğu gibi. Milliyetçi olan hele ki Türk milliyetçisi olan bir insan LGBT savunucusu olabilir mi, LGBT'yi normal görebilir mi? Bizim örfümüz, adetimiz, geleneğimiz, göreneğimiz, ahlakımız vardır. Gerçek milliyetçi olan toplumun örfüne, adetine, ahlakına ve bu milletin inancına sahip çıkar. Eğer birisi bu toplumun örfüne, ahlakına sahip çıkmadığı gibi bizi, inanç sahiplerini rencide ediyorsa ondan asla ve kata Türk milliyetçisi olmaz."

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