Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:BGGrup 4 Eylül
Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Mehmet Kısal
Net Global Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Camara, Bieganski, Charisis, Pritchard, Emrah Başsan, Turgunboev, Manaj
ikas Eyüpspor: Berke Özer, Claro, Robin Yalçın, Umut Meraş, Caner Erkin, Midtsjö, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Bruno, Ahmed Kutucu, Thiam
Gol: Dk. 9 Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor)
Sarı kart: Dk. 14 Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor)
SİVAS
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.