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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 21:40 Güncelleme: 24.08.2024 - 21:40
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:BGGrup 4 Eylül

        Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Mehmet Kısal

        Net Global Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Camara (Dk. 81 Bekir Böke), Bieganski (Dk. 81 Poungouras), Charisis, Pritchard (Dk. 70 Moutoussamy), Emrah Başsan (Dk. 70 Balde), Turgunboev, Manaj

        ikas Eyüpspor: Berke Özer, Claro, Robin Yalçın, Umut Meraş (Dk. 79 Tugay Kacar), Caner Erkin (Dk. 59 Tayfur Bingöl), Midtsjö, Melih Kabasakal, Emre Akbaba (Dk. 72 Saiz), Bruno (Dk. 59 Halil Akbunar), Ahmed Kutucu (Dk. 72 Chatzigiovanis), Thiam

        Gol: Dk. 9 Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor)

        Sarı kartlar: Dk. 14 Ahmed Kutucu, Dk. 90 Melih Kabasakal, Dk. 90+2 Berke Özer (ikas Eyüpspor), Dk. 71 Camara, Dk. 90 Balde (Net Global Sivasspor)

        SİVAS

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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