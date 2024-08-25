Sivas'ta midibüsün devrildiği kazada 16 kişi yaralandı
Sivas'ın Gemerek ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.
Ankara'dan Şarkışla ilçesindeki bir düğüne gidenleri taşıyan Y.N. yönetimindeki 06 EKS 341 plakalı midibüs, Sızır beldesi girişinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 16 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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