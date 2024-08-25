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        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 18:42 Güncelleme: 25.08.2024 - 18:47
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        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        M.D. idaresindeki 58 ABU 554 plakalı otomobil, Yıldırım mahallesi Stadyum sokak kavşağında, G.G. idaresindeki 38 TK 933 943 otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerle E.Ö. ve H.K. yaralandı. Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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