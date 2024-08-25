Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
M.D. idaresindeki 58 ABU 554 plakalı otomobil, Yıldırım mahallesi Stadyum sokak kavşağında, G.G. idaresindeki 38 TK 933 943 otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerle E.Ö. ve H.K. yaralandı. Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
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