Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
M.O. (40) yönetimindeki 01 YG 767 plakalı otomobil, Suşehri Sivas kara yolu Geminderesi mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.
Kazada sürücü ile aynı araçta bulunan E.O. (36), M.Ç.O. (5) ve T.O. (10) yaralandı.
Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.