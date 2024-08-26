Suşehri'nde SİHADER tarafından pilav günü etkinliği düzenlendi

SİHADER Başkanı Bayram Cengiz ise etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Belediye Bakanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu da ayırmadan, ayrıştırmadan herkesle birlik ve beraberlik içerisinde çalıştıklarını kaydetti.

Kaymakam Mahmut Fazlı Yıldız ise böyle organizasyonların birlik ve beraberliği güçlendirdiğini dile getirdi.

Programa katılan AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, imam hatipli olmanın ayrıcalığını her zaman söylediklerini belirterek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (SİHADER) tarafından pilav günü etkinliği düzenlendi.

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