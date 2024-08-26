Akıncılar 24. Kültür Sanat ve Kavun Festivali yapıldı

Akıncılar ilçesinde 24. Kültür Sanat ve Kavun Festivali yapıldı. Festivalde davetlilere 15 ton kavun ikram edildi.

İlçede D-100 kara yolu kenarındaki festival alanında gerçekleşen ve 3 gün süren etkinlikte çeşitli konser programları düzenlendi.

Akıncılar'ın ismine yakışır bir festival düzenlediklerini belirten Belediye Başkanı Murat Sevinç, "Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Kültür Sanat ve Kavun Festivalimiz dolu dolu geçti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kavun yarışmamızı da düzenlemiş olduk. Jüri üyelerimiz tarafından yapılan değerlendirmede 1. üreteciyle tam altın, 2'ye yarım altın ve 3'üncüye ise çeyrek altın hediye ettik. Kavun ağası yarışmamızda ise 358 bin lira veren Ayten Aydın isimli hemşerimiz, Akıncılar kavun hanım ağası oldu. Güzel etkinliklerle halkımıza güzel vakitler geçirdiğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.