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        Sivas'ta kaçakçılık operasyonu

        Sivas'ta polisin düzenlediği operasyonda kaçak ürünler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 13:48 Güncelleme: 26.08.2024 - 13:52
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        Sivas'ta kaçakçılık operasyonu
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        Sivas'ta polisin düzenlediği operasyonda kaçak ürünler ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla kent merkezinde iki iş yerine operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramada, 14 sikke, 6 bin 800 doldurulmuş makaron, 40 kilogram kıyılmış tütün, elektrikli sigara sarma makinesi, 6 kilogram bandrolsüz tütün, 174 kutu bandrolü boş makaron, 50 elektronik sigara likiti, 230 elektronik sigara, 28 kutu nargile tütünü, kurusıkı tabanca, şarjör ve kama ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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