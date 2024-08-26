Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Sivasspor yarın basına ve taraftara açık olarak yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

ikas Eyüpspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi. Dar alanda oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahadaki maçla günü tamamladı.

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