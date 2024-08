Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, hakem camiasından özür diledi:

Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ikas Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklamalardan dolayı hakem camiasından özür diledi.

Uygun, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, taraftarları her zaman yanlarında görmek istediklerini onların coşkusunun, enerjisinin, sahada mücadele eden futbolcular için her zaman büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Ligin 3. haftasında bazı taraftarların futbolcuları hedef alarak sergilediği davranışın yanlış olduğunu aktaran Uygun, "Futbol uzun bir maraton, zaman zaman inişler ve çıkışlar yaşanabilir. Bu süreçte her birimizin takımımıza olan inancı ve desteği çok önemlidir. Oyuncularımızın en iyi performansını sergileyebilmesi için tribünlerden gelen pozitif enerjiye ihtiyaçları vardır." ifadelerini kullandı.

Uygun, Sivasspor camiası olarak her zaman birlik ve beraberlik içinde hareket etiklerini vurgulayarak, "Bu takımla büyük başarılara imza attık. Bu yolda ilerlerken, olumsuz tepkilerin değil, yapıcı eleştirilerin ve destekleyici tavırların bizleri daha ileriye taşıyacağını unutmamalıyız. Ligin uzun bir süreç olduğunu ve bu süreçte takımımıza olan inancımızı kaybetmeden, her anımızı birlikte paylaşarak yolumuza devam etmemiz gerektiğini hatırlatmak isterim. Birkaç taraftar istedi diye futbolcumu heba etmem. Şehrini ve takımını seven yiğidolardan sabır ve destek bekliyorum. Bu başarıyı kazanacak ve mücadele edecek olan bir antrenörüm." değerlendirmesinde bulundu.