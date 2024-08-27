Sivasspor, Fode Koita'nın sözleşmesini yeniledi

Geçtiğimiz sezon Sivasspor forması ile 27 maça çıkan Koita, 9 kez gol sevinci yaşadı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivas'a gelen Koita, tesislerde kulüp başkanı Bahattin Eken'in katılımıyla gerçekleştirilen törende, kendisini 1 yıl daha kırmızı-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

Net Global Sivasspor, sözleşmesi sona eren Fode Koita ile yeniden anlaşmaya vardı.

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