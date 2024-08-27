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        Sivasspor, Fode Koita'nın sözleşmesini yeniledi

        Net Global Sivasspor, sözleşmesi sona eren Fode Koita ile yeniden anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 18:11 Güncelleme: 27.08.2024 - 18:18
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        Sivasspor, Fode Koita'nın sözleşmesini yeniledi
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        Net Global Sivasspor, sözleşmesi sona eren Fode Koita ile yeniden anlaşmaya vardı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivas'a gelen Koita, tesislerde kulüp başkanı Bahattin Eken'in katılımıyla gerçekleştirilen törende, kendisini 1 yıl daha kırmızı-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

        Geçtiğimiz sezon Sivasspor forması ile 27 maça çıkan Koita, 9 kez gol sevinci yaşadı.

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        Galeri

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