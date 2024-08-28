Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas Kale Projesi'nde 3'üncü etap çalışmalar devam ediyor

        Sivas Kalesi ve çevresinin turizme kazandırılması amacıyla belediye tarafından uygulanan projede çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 13:06 Güncelleme: 28.08.2024 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas Kale Projesi'nde 3'üncü etap çalışmalar devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas Kalesi ve çevresinin turizme kazandırılması amacıyla belediye tarafından uygulanan projede çalışmalar devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, şehrin geleneksel mimari dokusunu canlandırıp, bölgedeki turizm potansiyelini artırmak amacıyla başlatılan Kale Projesi'nde çalışmaların sürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, "Tarihi Ulu Cami ve Gök Medrese'yi bütünleştirerek bir tarih aksı oluşturulacak proje kapsamında Plan Proje Müdürlüğü tarafından bir lansman alanı hazırlanarak vatandaşın beğenisine sunulacak. Anıtlar Kurulu ve Müze Müdürlüğü ile koordineli şekilde yürütülen kazı çalışmaları neticesinde şimdiye kadar 300 binin üzerinde tarihi obje gün yüzüne çıkarıldı. Alan içerinde bulunan ve koruma altına alınan bin yıllık buğday silosu, tandırlar ve kral mezarları da proje kapsamında ziyarete açılarak turizme kazandırılacak." ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        İstanbul'da sağanak etkili oluyor: Yağış ne zamana kadar sürecek?
        İstanbul'da sağanak etkili oluyor: Yağış ne zamana kadar sürecek?
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        IKEA ikinci el pazarına giriyor
        IKEA ikinci el pazarına giriyor
        Bakan Fidan yarın AB toplantısına katılacak
        Bakan Fidan yarın AB toplantısına katılacak
        "Çanlar bangır bangır çalıyor"
        "Çanlar bangır bangır çalıyor"
        Otele 'düğün yemeği zehirledi' iddiasıyla suç duyurusu
        Otele 'düğün yemeği zehirledi' iddiasıyla suç duyurusu
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        O geçide ne olacak?
        O geçide ne olacak?
        Makus talihini yendi
        Makus talihini yendi
        Harris Trump'ın önüne geçti
        Harris Trump'ın önüne geçti
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        ABD'de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti
        ABD'de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti
        Sağlıklı olarak satılan gıdalar gerçekten sağlıklı mı?
        Sağlıklı olarak satılan gıdalar gerçekten sağlıklı mı?

        Benzer Haberler

        'Altın oranlı' zeytin ağacından yapılan kaşıklar, yurt dışından da ilgi gör...
        'Altın oranlı' zeytin ağacından yapılan kaşıklar, yurt dışından da ilgi gör...
        Sivas'ta suni gübre yüklü TIR bariyerlere çarptı; 25 ton malzeme yola saçıl...
        Sivas'ta suni gübre yüklü TIR bariyerlere çarptı; 25 ton malzeme yola saçıl...
        Sivasspor, Beşiktaş maçına odaklandı
        Sivasspor, Beşiktaş maçına odaklandı
        Sivasspor, Fode Koita'nın sözleşmesini yeniledi
        Sivasspor, Fode Koita'nın sözleşmesini yeniledi
        Suşehri'nde boş ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
        Suşehri'nde boş ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
        Sivas'ta orman yangını, 14 saatte söndürüldü
        Sivas'ta orman yangını, 14 saatte söndürüldü