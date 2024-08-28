Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Diğer yandan idmanı izlemeye gelen bir grup taraftar, antrenman öncesi teknik direktör Bülent Uygun ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunarak fotoğraf çektirdi.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından dayanıklılık çalışması yapın kırmızı-beyazlı ekip, dar alan oyunu ve yarı sahadaki oynanan çift kale maçla günü tamamladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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