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        Sivas'ta düğünde havaya ateş açan 9 kişiye 74 bin 898 lira ceza kesildi

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düğünde havaya ateş açan 9 kişiye 74 bin 898 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 11:09 Güncelleme: 29.08.2024 - 11:09
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        Sivas'ta düğünde havaya ateş açan 9 kişiye 74 bin 898 lira ceza kesildi
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düğünde havaya ateş açan 9 kişiye 74 bin 898 lira para cezası uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca "Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma" projesi kapsamında düğün, nişan ve asker eğlenceleri gibi faaliyetlerde, silahla havaya ateş etme sonucu meydana gelebilecek üzücü olayların önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, ilçeye bağlı bir köyde düğün merasiminde korku ve panik yaratacak şekilde silahla havaya ateş ederek kasten genel güvenliği tehlikeye soktuğu tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı.

        Yakalanan kişilerin üzeri ve konutlarında yapılan aramalarda, 9'u kurusıkı olmak üzere 12 tabanca ve 100 mermi ele geçirildi.

        İfade işlemlerinin ardından serbest bırakılan kişilerden 9'una 74 bin 898 lira idari para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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