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        Şarkışla'da devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 19:03 Güncelleme: 29.08.2024 - 19:09
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        Şarkışla'da devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

        H.B.Ç. (23) idaresindeki 38 BB 156 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Çekem köyü yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile H.B. (3), S.Ç. (44) ve H.Ç. (20) yaralandı.

        Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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