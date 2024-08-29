Şarkışla'da devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.
H.B.Ç. (23) idaresindeki 38 BB 156 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Çekem köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile H.B. (3), S.Ç. (44) ve H.Ç. (20) yaralandı.
Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
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