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        Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 1 Eylül Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 19:48 Güncelleme: 29.08.2024 - 19:57
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        Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 1 Eylül Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, sürat koşuları ve taktik maçla idmanı tamamladı.

        Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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