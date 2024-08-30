Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor

Sivas'ın Ulaş, Şarkışla ve Hafik ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Ulaş Hükümet Konağı önündeki törende, Kaymakam Emre Zafer ve Belediye Başkanı Turan İlbey, Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Astsubay Başçavuş Mehmet Hayvalı günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Daha sonra kaymakam Zafer, makamında tebrikleri kabul etti.

Törene, Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Necati Altınok, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz, gaziler, İl Genel Meclis üyeleri Murat Atalay, Mehmet Ali Kuşkaya, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

- Şarkışla Şarkışla ilçesindeki tören Kaymakam Samet Öztürk'ün makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Öztürk ve Belediye Başkanı Belediye Başkanı Kasım Gültekin ve Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Burak Divarcı, daha sonra 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Samet Onay günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Akar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Alparslan Öcal, gaziler, şehit yakınları, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı.