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        Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor

        Sivas'ın Ulaş, Şarkışla ve Hafik ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 14:09 Güncelleme: 30.08.2024 - 15:04
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        Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor
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        Sivas'ın Ulaş, Şarkışla ve Hafik ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Ulaş Hükümet Konağı önündeki törende, Kaymakam Emre Zafer ve Belediye Başkanı Turan İlbey, Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Astsubay Başçavuş Mehmet Hayvalı günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

        Daha sonra kaymakam Zafer, makamında tebrikleri kabul etti.

        Törene, Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Necati Altınok, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz, gaziler, İl Genel Meclis üyeleri Murat Atalay, Mehmet Ali Kuşkaya, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        - Şarkışla

        Şarkışla ilçesindeki tören Kaymakam Samet Öztürk'ün makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

        Öztürk ve Belediye Başkanı Belediye Başkanı Kasım Gültekin ve Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Burak Divarcı, daha sonra 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Samet Onay günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

        Programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Akar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Alparslan Öcal, gaziler, şehit yakınları, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

        - Hafik

        Hafik Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende ise Kaymakam Yusuf Keten ve Belediye Başkanı Habip Görler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşma Jandarma Uzman Çavuş Ömer Bölük tarafından yapıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Keten, makamında tebrikleri kabul etti̇.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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