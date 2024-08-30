Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor

CHP Sivas İl Başkanı Abdulvahapgazi Doğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sivas Milletvekili Ulaş Kurasu ve partililer ile Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunan Doğan, burada yaptığı açıklamada, bugünün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolunda, emperyalist güçlere karşı verdiği bağımsızlık mücadelesinin zaferle sonuçlandığı gün olduğunu söyledi.

Doğan, ülkenin bereketli topraklarıyla, olağanüstü konumuyla, genç nüfusuyla büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "102 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük bir zaferle taçlandırdığı bağımsızlık mücadelesinden hiç geri adım atmayacağız. Zafer Bayramı'mızın 102. yıldönümünü kutluyor, ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.