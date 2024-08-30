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        Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 1 Eylül Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 19:11 Güncelleme: 30.08.2024 - 19:12
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        Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 1 Eylül Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı.

        Ardından pas ve koordinasyon çıkış koşuları yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

        Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

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