Sivasspor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.
Tüpraş Stadı'ndaki müsabaka saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
Sivasspor, bugün basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak, İstanbul'a gidecek.
Kırmızı-beyazlı ekipte, Queensy Menig ve Alaaddin Okumuş sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.
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