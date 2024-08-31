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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 12:17 Güncelleme: 31.08.2024 - 12:17
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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

        Tüpraş Stadı'ndaki müsabaka saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

        Sivasspor, bugün basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak, İstanbul'a gidecek.

        Kırmızı-beyazlı ekipte, Queensy Menig ve Alaaddin Okumuş sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

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