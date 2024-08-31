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        Ulaş Kaymakamı Zafer, sel felaketi yaşayan Eskikarahisar köyünde incelemelerde bulundu

        Sivas'ın Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, çarşamba günü sel felaketi yaşanan Eskikarahisar köyünde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 15:00 Güncelleme: 31.08.2024 - 15:05
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        Ulaş Kaymakamı Zafer, sel felaketi yaşayan Eskikarahisar köyünde incelemelerde bulundu
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        Sivas'ın Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, çarşamba günü sel felaketi yaşanan Eskikarahisar köyünde incelemelerde bulundu.

        Zafer, Eskikarahisar'da yaşanan sel felaketinin ardından devam eden çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunarak köyde yardım ve onarım yapan görevlilerden bilgi aldı. Afetzedelerle bir araya gelen Zafer, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

        Devletin tüm birimleriyle her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirten Zafer, "İnşallah köyümüzü yoğun çalışmalar neticesinde en kısa zamanda eski güzelliğine kavuşturacağız." dedi.

        Ziyarette Büyük Birlik Partisi İl Genel Meclis Üyesi Murat Atalay'da yer aldı.

        Galeri
        Galeri

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